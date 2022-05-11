الأب مسلم: الاحتلال الاسرائيلي اغتال الشهيدة أبو عاقلة لشعوره بالهزيمة في كل صدام مع المقاومين

أكد عضو “الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات” الأب مانويل مسلم أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء”، وقال مخاطبا المحتلين الذين يختلقون مبررات واهية للتنصل من جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة “أنتم القتلة المجرمون أيها الصهاينة، وعليكم دم شيرين ودماء زملائها الصحفيين من البداية إلى النهاية”.

وأضاف الأب مسلم أن “جنود الاحتلال تعمدوا قتلها ليعطوا أنفسهم ثقة بأنفسهم وهم المهزومون في كل صدام”، وقدم “التعازي والاحترام والفخر والاعتزاز للصحافيين”، وثمن “شجاعتهم وإقدامهم وإصرارهم على نقل الحقيقة في الأرض المقدسة التي تدنست بوجود أمثال هذه العصابات الصهيونية عليها”.

المصدر: حرية نيوز