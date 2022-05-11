المقاومة الفلسطينية: اغتيال الشهيدة ابو عاقلة محاولة إسرائيلية خبيثة لتغييب الحق

استنكرت “فصائل المقاومة الفلسطينية” الأربعاء “بشدة جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت بدم بارد على يد قوات العدو الاسرائيلي خلال تغطيتها للتوغل الصهيوني لمخيم جنين”.

وقالت الفصائل في بيان لها إن “جريمة الإعدام النكراء للصحفية شيرين تأتي في إطار مساعي الاحتلال الخبيثة لتغييب الحق وهي محاولة خائبة للتشويش على الصورة الحقيقية للإحتلال الذي يمارس أبشع جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وطالبت الفصائل “الجهات الدولية المختصة والمعنية بحماية الصحفيين بالقيام بمسؤولياتها تجاه الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية في فلسطين التي تعرضت لأوسع جريمة استهداف بشكل مباشر سواء على مستوى الأفراد والكوادر الصحفية أو المكاتب الإعلامية والفضائيات”.

المصدر: فلسطين اليوم