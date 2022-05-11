البنتاغون: زودنا أوكرانيا بالأسلحة قبل وقت طويل من العملية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 13:06

البنتاغون: زودنا أوكرانيا بالأسلحة قبل وقت طويل من العملية الروسية

منذ 7 mins 11 May، 2022
البنتاغون: زودنا أوكرانيا بالأسلحة قبل وقت طويل من العملية الروسية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، على قناة فوكس نيوز، أن “الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بالأسلحة قبل وقت طويل من بدء العملية الروسية الخاصة”.

وأضاف ممثل البنتاغون “قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة قبل فترة طويلة من الغزو الروسي. وتضمن المليار دولار الأول الذي خصصه الرئيس بايدن لأوكرانيا، المساعدة في مجال الأسلحة الفتاكة وساعدت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وحلفاء آخرون بالفعل في تدريب الأوكرانيين”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا. وفي ذلك الحين أشار بايدن إلى أنه “تم عملياً إنفاق كل الأموال المخصصة من قبل الكونغرس لتقديم هذا النوع من المساعدة”.

هذا ووافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة غير مسبوقة، تقارب 40 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم

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