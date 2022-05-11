العثور على نفق من مخلفات الإرهابيين في مركز مدينة حلب

عثرت الجهات المعنية في محافظة حلب على نفق من مخلفات المجموعات الإرهابية بمركز مدينة حلب يمتد من سوق الهال القديم جنوباً وينتهي بشكل متشعب في مركز الانطلاق القديم شمالاً على عمق يقدر بحوالي ثلاثة أمتار وبقطر المترين.

وبين عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة حلب الدكتور كميت عاصي الشيخ في تصريح لـ سانا أنه فور العثور على النفق تم إغلاق حركة المرور المؤدية للمكان وحضور عناصر الدفاع المدني والهندسة العسكرية والمرور والمعنيين في المؤسسات الخدمية والبدء باستكشاف النفق حيث تبين وجود عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين وتم العمل على تأمين الموقع والعمل على تفكيكها.

واضاف الشيخ “وصلتنا معلومات من الأجهزة المختصة عن اكتشاف نفق في باب جنين بمركز مدينة حلب”، مشيرا إلى أن هذه المنطقة كانت خط تماس مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي لطالما حاولت اختراق وسط المدينة عبر هذا المحور.

وأوضح الشيخ أن المحافظة استنفرت جميع الفرق المعنية والخدمية وبدأت بسبر الجزء المكشوف من النفق على طول 100 متر تقريبا.

وصرح بأنه تم الكشف عن عبوات ناسفة ضخمة يزن كل منها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات كانت معدة للاستخدام قبل تحرير المدينة.





المصدر: وكالة سانا + وكالة سبوتنيك