لافروف: سنعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب

أعرب وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن تقدير بلاده لموقف الجزائر المتزن حيال أزمة أوكرنيا. وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

كلام لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر العاصمة الثلاثاء، وقال لافروف “ناقشنا التعاون في المجال العسكري ونقدر الثقة الجزائرية في التعاون في هذا المجال”، وتابع “هناك 3 مليارات دولار كحجم التبادل ولدينا آفاق اوسع من ذلك وخصوصا مع اهتمام كبير من الشركات الروسية”، واضاف “من المقرر عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة لروسيا والجزائر حول التعاون الاقتصادي في الجزائر في غضون أشهر قليلة”.

وقال لافروف “مستعدون لتقديم المزيد من المنح للطلاب الجزائريين”، وتابع “بوتين يأمل في عقد لقاء شخصي مع الرئيس الجزائري ويدعوه لزيارة روسيا”، واضاف “ناقشنا ملفات دولية ومزيدا من التنسيق في المحافل الدولية وإطار أوبك بلس والدول المصدرة للغاز”.

واكد لافروف “نعتبر موقف رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن تجميد الأصول الروسية سرقة”، وتابع “الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه سياسة خارجية مستقلة وهو متضامن تماما مع سياسة الولايات المتحدة”، واضاف “سنعمل بدأب لمنع إقامة عالم أحادي القطب وهدم الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة”.

المصدر: روسيا اليوم