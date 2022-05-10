“ألفا وتاتش” أنهتا التحضيرات اللوجستية والتقنية لمواكبة الانتخابات النيابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 23:42

“ألفا وتاتش” أنهتا التحضيرات اللوجستية والتقنية لمواكبة الانتخابات النيابية

منذ 54 mins 10 May، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

أعلنت شركتا “ألفا” و”تاتش” في بيان، انهما “انهتا بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات، كامل التحضيرات التقنية واللوجستية لمواكبة الانتخابات النيابية المقررة يوم الأحد 15 أيار، وذلك بغية ضمان أفضل جودة ممكنة لخدمة الاتصالات الخلوية خلال هذا اليوم الوطني.

وقال البيان “قد أنشئت لجنة طوارئ تعقد اجتماعات مستمرة مع وزارة الاتصالات، وستضمن في يوم الانتخابات التواجد في وزارة الداخلية، وميدانياً في المقر الرئيسي لكل من الشركتين وفي كل الأراضي اللبنانية لمراقبة الشبكتين عن كثب وتذليل أي عقبة قد تنشأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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