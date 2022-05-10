السيد أمين السيد: المعركة بالانتخابات بين المقاومة ومشروع أخذ لبنان للتحالف مع “إسرائيل”

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن “الانتخابات النيابية القادمة هي معركة بين مشروع يريدون من خلاله أخذ لبنان إلى موقع التحالف مع إسرائيل والعيش بذل على المكرمات والصدقات، في مقابل مشروعنا الذي يريد أن يحمي ويبني ويكسب بلدنا مناعة وقوة وتقدماً ومزيدا من الانتصارات، ويأخذ لبنان إلى موقع المقاومة والعزة والشرف والكرامة والإنسانية”.

وقال السيد أمين السيد الثلاثاء إن “أخطر المعارك هي معركة الإلتباسات التي تريد قلب الحقائق ودمج الحق مع الباطل، حتى لا يميز الناس بين الحق والباطل”، وتابع “بالتالي أعظم المقاومات هي مقاومة الإلتباسات التي تستهدف النقاط الرئيسية ومواقع القوة التي إذا سقطت يسقط المشروع، ولكن الذي لديه البصيرة والرؤية والمبادئ، ويعرف الأهداف والخيارات المتاحة، ويعلم ما يجري حوله وما يحضر له من خطط ومؤامرات، لا يسقط أمام الالتباسات”.

واوضح السيد أمين السيد “سجل في تاريخ لبنان شيء اسمه شخصية المقاومة وإنجازات وصدق ومصداقية وانتصارات وشجاعة وإرادة المقاومة، التي صنعت تحولات كبرى في داخل الوطن وفي خارجه، فكان من الإلتباسات إشاعة الأضاليل بأن إيران التي تدعم الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي هي محتلة للبنان، وأن المقاومة بنظر أميركا وحلفائها الأوروبيين هي إرهاب”، وتابع “هناك أيضاً ضخ هائل للكثير من الإلتباسات من أجل تغيير وتبديل الحقائق وتضليل الناس وإسقاط مشروع المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام