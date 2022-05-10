باسيل: “التيار” سيرسم بأصوات الأوفياء علامة النصر في الإنتخابات

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أثناء اللقاء الإنتخابي الذي أقيم في الجديدة بقضاء المتن الثلاثاء “نحن كتبنا قبل الإنهيار وبعده ما ينبغي أن يعمل، لكن أنتم يا أحزاب النكد السياسي وثورة الشتائم، ما هو برنامجكم؟ لم تكتبوا فكرة، ولم تطرحوا حلا، وكلما قدمنا إقتراحا ترفضونه وكلما سألناكم ما هو البديل، تقولون سنرى بعد الإنتخابات”.

واضاف باسيل “هذه الإنتخابات تمس وجودكم ومصيركم أيها اللبنانيون وليس وجود التيار فحسب لأنه سيطرح فيها من سيمثلكم في المؤسسات، من سيمثلكم على طاولة الحوار، من سيمثلكم في أخذ القرار؟”، وتابع “يوم الأحد 15 أيار، سيرسم التيار الوطني الحر بأصوات الأوفياء علامة النصر وصناديق الإنتخابات ستقول لكل الواهمين والحاقدين إن التيار في المتن الشمالي وفي كل الدوائر باق ولا ينكسر ولن تتخلصوا منه لأن لا قوة تقدر أن تكسر إرادة الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام