بالفيديوl أبرز مواقف السيد حسن نصرالله في المهرجان الإنتخابي في بيروت وجبل لبنان

اكد الامين العام لحزب الله السيد نصر الله أن لبنان غني وقوي وقادر على حماية ثرواته،ودعا في الاحتفالِ الجماهيريِّ الكبير “باقونَ نحمي ونبني” في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروتَ إلى الإسراع ببدء التنقيب عن النفط والغاز من دون انتظار المفاوضات الجارية.

وشدد سماحته على ضرورة حماية اموال المودعين وعدم المس بها، وتحميل المصارف الخسائر بالدرجة الاولى. وفي كلمته أكد السيد نصرالل على ضرورة فتح المجال امام المستثمرين من الشرق والغرب، وعدم الرضوخ للضعوط الامريكية.

وأكد السيد نصرالله أن لبنان بلد محكوم بالشراكة وعدم الإلغاء والإقصاء مشددا إلى أن ما يجب أن يطمح إليه اللبنانيون هو الدولة العادلة والقادرة.

ودعا سماحته الناخبين إلى التصويت للسياديين الحقيقيين الذين يريدون سيادة لبنان وحرية قراره .

المصدر: قناة المنار