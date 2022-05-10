الرئيس نبيه بري : الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 17:44
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فصائل المقاومة في غزة: نحذر العدو من مغبة ارتكاب أي حماقة خلال مناورته ونطمئن شعبنا أننا جاهزون للرد على أي عمل جبان
فصائل المقاومة في غزة: سيف القدس ما زال مشرعاً وإن ارتكب العدو حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة فسيفتح أمامه أبواب جهنم
كتائب القسام: لا نزال نشرع سيف القدس مع مقاومي شعبنا نصرة للقدس والأقصى وسلسلة ردودنا على العدوان لن تتوقف
حركة الجهاد الإسلامي: لم تكن معركة سيف القدس مجرد محطة بل تحولت إلى نهج وبرنامج عمل للشعب الفلسطيني الذي يقف متأهباً
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 إصابات جراء اعتداء قوات العدو على المواطنين خلال هدم منزل عائلة الرجبي في سلوان بالقدس
مكتب رئيس وزراء العدو ينفي الموافقة على طلب الأردن السماح له بزيادة عدد موظفي الأوقاف المسؤولين عن إدارة المسجد الأقصى
الرئيس ميشال عون: استخدام المال الانتخابي من قبل بعض المرشحين يستوجب تدخل هيئة الإشراف على الانتخابات والقضاء
السيد هاشم صفي الدين: من هو أكبر منكم جاء بسلاحه لأخذ سلاح المقاومة فقطعت يده فكيف ستأخذون السلاح بصندوق الاقتراع؟
السيد صفي الدين: هناك جهات إقليمية ودولية خبيثة تضخ المال الانتخابي لتخرب لبنان وتسعى بعد الانتخابات إلى فتنة داخلية
وزير التربية يطلب من المدارس والمعاهد الرسمية الإقفال من صباح الخميس 12 أيار وحتى مساء الإثنين 16 أيار بسبب الانتخابات
وزير الأشغال والعامة والنقل علي حمية: ما دمنا قادرين فإننا لن نألو جهداً من أجل صيانة وتأهيل طريق ضهر البيدر
وزير الثقافة محمد المرتضى عقب لقاء وزير الطاقة الإيراني: لن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص على لبنان لحل أزمة الكهرباء
الدفاع الروسية: مقتل جندي سوري وإصابة 3 بقصف لجبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: دراساتنا تظهر أن عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية إلى سوريا يفوق المليون بكثير
وزير الخارجية الإيراني: ليس مقبولاً أن تسبب تركيا مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة ببناء السدود على المياه الحدودية
نائب رئيس الوفد الوطني جلال الرويشان: دول العدوان تواصل تقويض الهدنة والشعب اليمني لم يلمس أي أثر لها في الجانب الإنساني
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأمور العاجلة
قوات أميركية تطلق النار على 11 منزلاً عن طريق الخطأ خلال تدريب عسكري في أربيل بإقليم كردستان العراق
الدفاع الروسية: قوات لوغانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية بعد اختراق خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية
الخارجية الأميركية: سنواصل اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا في حال استمرت في عدوانها على أوكرانيا
السلطات السريلانكية تمدد حظر التجول المفروض في البلاد حتى صباح الأربعاء خشية تجدد الاشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها
السيد صفي الدين: هناك جهات إقليمية ودولية خبيثة تضخ المال الانتخابي لتخرب لبنان وتسعى بعد الانتخابات إلى فتنة داخلية
وزير التربية يطلب من المدارس والمعاهد الرسمية الإقفال من صباح الخميس 12 أيار وحتى مساء الإثنين 16 أيار بسبب الانتخابات
وزير الأشغال والعامة والنقل علي حمية: ما دمنا قادرين فإننا لن نألو جهداً من أجل صيانة وتأهيل طريق ضهر البيدر
وزير الثقافة محمد المرتضى عقب لقاء وزير الطاقة الإيراني: لن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص على لبنان لحل أزمة الكهرباء
الدفاع الروسية: مقتل جندي سوري وإصابة 3 بقصف لجبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: دراساتنا تظهر أن عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية إلى سوريا يفوق المليون بكثير
وزير الخارجية الإيراني: ليس مقبولاً أن تسبب تركيا مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة ببناء السدود على المياه الحدودية
نائب رئيس الوفد الوطني جلال الرويشان: دول العدوان تواصل تقويض الهدنة والشعب اليمني لم يلمس أي أثر لها في الجانب الإنساني
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأمور العاجلة
قوات أميركية تطلق النار على 11 منزلاً عن طريق الخطأ خلال تدريب عسكري في أربيل بإقليم كردستان العراق
الدفاع الروسية: قوات لوغانسك وصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية بعد اختراق خط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية
الخارجية الأميركية: سنواصل اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة ضد روسيا في حال استمرت في عدوانها على أوكرانيا
السلطات السريلانكية تمدد حظر التجول المفروض في البلاد حتى صباح الأربعاء خشية تجدد الاشتباكات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس نبيه بري : الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان
منذ 14 mins
10 May، 2022
نبيه بري
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