النائب عز الدين : باقون نحمي ونبني لأن حماية لبنان ما زالت غير مكتملة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين خلال رعايته حفل تكليف في بلدة المروانية بحضور شخصيات وفعاليات:”باقون نحمي ونبني لأن حماية لبنان ما زالت غير مكتملة لذلك نحن مستمرون في هذه الحماية لأن هذا البلد يواجه تحدّيات وتهديدات والتي تأتي من العدو الإسرائيلي أو العدوّ التكفيري أو العدوّ الأميركي أو من أيّ تدخّل كان سواء سياسي أو إقتصادي أو إعلامي أو ثقافي نحن مُلزَمون بحماية هذا الوطن من كلّ هذه الإحتمالات والأعداء ومن كل هذا الغزو الذي يستهدفنا في سلوكنا وثقافتنا وفكرنا وعاداتنا، لذلك هذا السبيل الذي سلكناه هو سبيل على النهج الصحيح لمواجهة هؤلاء الأعداء مهما رفعوا من شعارات برّاقة لا ننخدع بها”.

وتابع عزّ الدين:”على مستوى البناء نحن نسعى لبناء هذا الوطن وخاصة بعد ما وصلت الدولة لحالة الإنهيار الإقتصادي والسياسي والمالي والنقدي”.

ولفت إلى أننا”نحن معنيون بأن نتلمّس الطّرق والسّبل التي نستطيع من خلالها إعادة هيكلة الدولة وإعادة بناء الدولة والمؤسسات لجعلها مؤسسات تكون في خدمة الناس وتقدّم للناس كل مستلزمات الحياة الكريمة في الحدّ الأدنى”.

وأضاف:”هذه الإنتخابات واحدة من المنعطفات الأساسيّة والجوهريّة لهذا البناء ونحن نعمل من أجل أن نبدأ به”.

وختم”خيارنا هو خيار هؤلاء المقاومين والشهداء والعدالة والأخلاق والسلوك الإنساني والمواطنة ونحن لا ندعو إلى إقصاء أحد بل نريد أن نعيش معًا وأن نبني ونكون معًا لأن هذا الواقع المعقّد في لبنان يحتاج إلى هذه الصيغة لذلك نحن ندعو الى انتخاب لائحة الأمل والوفاء”.

المصدر: موقع المنار