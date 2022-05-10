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May 10 2022 - 09:52

3 إصابات خلال اشتباكات مسلحة في مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء

منذ 1 ساعة 10 May، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اشباكات وقعت بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأضافت المصادر”باشتعال النيران في باص للمستوطنين خلال المواجهات المندلعة شرق مدينة نابلس”.

وأفاد الهلال الاحمر، بأنه تعامل الطواقم خلال مواجهات قبر يوسف في نابلس مع اصابتين بالمطاط واحد بالوجه، واخلاء مريض من قرب قبر يوسف إلى المشفى لازالت المواجهات مستمرة.

كما استهدف مقاومون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وبدوره قال اعلام العدو، بأنه وقع إطلاق نار خلال اقتحام المستوطنون لمنطقة قبر يوسف، زاعمةً عدم وقوع إصابات في إطلاق النار.

المصدر: فلسطين اليوم

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