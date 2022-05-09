النائب رعد: الصوت الانتخابي في صناديق الاقتراع هو حجز موطئ قدم متقدم في محور صناعة الانتصار

اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اننا امام تنافس حول خيارات اساسية في البلد وقد قطع خيار المقاومة شوطا كبيرا في اثبات صوابه واحقيته

ولفت النائب رعد في حديث لإذاعة النور ضمن برنامج “السياسة اليوم” الى ان الصوت الانتخابي في صناديق الاقتراع هو حجز موطئ قدم متقدم في محور صناعة الانتصار.

وكشف النائب رعد ان حزب الله قدم برنامج انتخابي يشمل عناوين للنهوض تترجم عبر خطط وبرامج عمل لاحقا، منها ما هو معد بالتفصيل.

واكد ان الهجمة على المقاومة قوية لكنها لن تستطيع ان تطال من حضورها، والانتخابات محطة اساسية لمواجهة هذه الهجمة وطيها، مضيفا “اهمية الانتخابات تكمن في انها تطوي الهجمة على المقاومة وتقوم بهجمات مرتدة والنتائج العملية على الصعيد الداخلي هي ان النهج المضاد للمقاومة لا بد ان يتراجع وهذا يعطي فرصة لتصويب بعض المسارات في السياسة الداخلية للبلد”.

وراى النائب رعد ان على الناس ان تدرك ان المقاومة في لبنان قدر وجودي وتحت سقفه تُرسم معالم الحياة السياسية في البلد والتخلي عن هذا القدر يجعل لبنان في مهب الريح.

ودعا النائب رعد الافرقاء الاخرين الى الكف عن الارتهان للخارج، وعرقلة مشاريع النهوض، معتبرا ان الاعتماد على الاميركي لانقاذ الاقتصاد اللبناني رهان على رمال متحركة، واضاف “نحن نواجه النفوذ الاميركي في المنطقة عبر خدمة اولوياتنا في الصراع”.

واكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ان ما حصل في الاغتراب كان ضمن سقف توقعاتنا، مضيفا “هاجسنا التوافق على رؤية وطنية للبلد، وسنزيد من منسوب الاهتمام بالشأن الداخلي ضمن خطة وبرنامج عمل “.

المصدر: اذاعة النور