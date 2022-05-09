الوزير حميه واللواء خير يتفقدان منطقة الاوزاعي بعد ظهر اليوم الاثنين

يتفقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، منطقة الاوزاعي، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين، لتقييم الاضرار الناتجة عن فيضان الصرف الصحي في الشوارع الداخلية في المنطقة- نزلة المرامل قديما قرب ملعب العهد.

اشارة الى ان هذا الموضوع ليس من صلاحيات وزارة الأشغال، الا ان الوزير حميه “وتحسسا مع الناس ولتخفيف معاناتهم قام بالاتصالات اللازمة مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام