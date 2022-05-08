وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تلا نسب الاقتراع في بعض الدول: 55% في استراليا و44,61% في الامارات و20% في أوروبا و13% في افريقيا

تلا وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب ارقام نسب الاقتراع في بعض الدول وهي كالآتي:

أستراليا عدد المسجلين 20661 انتخب منهم 11,321 اي ما نسبته 54,83% في سيدني إقترع 9021 ناخبا أي بنسبة 55% وسجلت كانبيرا النسبة الادنى للاقتراع مع 40% فيما سجلت ملبورن نسبة 55%، ما يشكل مجموعا عاما بلغ نسبة 55% في استراليا.

في الامارات العربية المتحدة في دبي اقترع 3289 لغاية الساعة الثالثة والنصف اي ما نسبته 42%، في ابو ظبي اقترع 2893 اي ما نسبته 56% وهي نسب كبيرة جدا. وعليه النسبة الاجمالية في الامارات 44,61% لغاية الساعة.

في أوروبا من أصل سبعين ألف ناخب مسجل على اللوائح اقترع لغاية الآن 14 ألف أي بنسبة 20%، في فرنسااقترع 4232 لغاية الساعة، في ألمانيا 3480 اقترعوا، بريطانيا وايرلندا الشمالية 1288. اما باقي الدول الاوروبية فلم يتخط الاقتراع فيها الالف مقترع.

وأشار الوزير بو حبيب الى ان “نسب الاقتراع في افريقيا ليست عالية لغاية الساعة حيث بلغت النسبة الاجمالية 13%”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام