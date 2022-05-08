حزب الله يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري معلناً تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2022 - 10:36

حزب الله يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري معلناً تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق

منذ 7 mins 8 May، 2022
حزب الله
لبنان

أدان حزب الله بشدة، في بيان، “الهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري ‏في سيناء”، معرباً عن “تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق”، مؤكداً أن “ما ‏قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الانظار ‏عن الارهاب الصهيوني في فلسطين وادخال المنطقة مجدداً في اتون الفتن ‏والصراعات الداخلية‎.‎

كما ذكّر حزب الله “بمواقفه السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله ‏وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم ‏الاسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً”، مضيفاً “نَسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى ونتقدم من الشعب ‏المصري الشقيق وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة”.‏

المصدر: موقع المنار

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