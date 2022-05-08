حزب الله يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري معلناً تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق

أدان حزب الله بشدة، في بيان، “الهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري في سيناء”، معرباً عن “تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق”، مؤكداً أن “ما قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الانظار عن الارهاب الصهيوني في فلسطين وادخال المنطقة مجدداً في اتون الفتن والصراعات الداخلية.
كما ذكّر حزب الله “بمواقفه السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الاسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً”، مضيفاً “نَسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والعافية للجرحى ونتقدم من الشعب المصري الشقيق وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة”.
المصدر: موقع المنار