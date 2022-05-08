المرابطون: الجريمة التي استهدفت مصر هي من ضمن مسلسل الإرهاب الذي يدار من الخارج

أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

“يؤكد المرابطون إدانتهم للعمل الإرهابي المجرم، الذي استهدف أبناء قواتنا المسلحة المصرية شرق قناة السويس، متوجهين بالسلام والرحمة على أرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

إن هذه الجريمة التي استهدفت مصر المحروسة هي من ضمن مسلسل الإرهاب، الذي يدار من الخارج، من أجل زعرعة الاستقرار والأمن القومي المصري، ليس فقط من أجل إضعاف مصر وإنما من أجل إعادة الايام السوداء التي مرت على أمتنا العربية في زمن الصقيع العربي.

نحن المرابطون سنبقى دائماً وأبداً مع جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة خير أجناد الأرض وأهلنا المصريين.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام