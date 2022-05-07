صناديق اقتراع الخارج تصل تباعاً الى بيروت

يتواصل نقلُ صناديق الاقتراع من الدول التي شهدت بالامس اقتراع اللبنانيين في الخارج ، الى مصرف لبنان المركزي في بيروت .

اول الصناديق الواصلة الى مطار بيروت الدولي كان من ايران. وعند نقطة المصنع الحدودية وزارة الداخلية وممثلون عن وزارة الخارجية تسلموا ثلاثة صناديق اخرى حوت اصوات اللبنانيين المقيمين في سوريا.

وتنطلق خلال ساعات المرحلة الثانية من انتخابات الخارج في عدد من البلدان وتبدأ من استراليا وتواكبها وزارة الخارجية طوال يوم الغد من غرفة عملياتها المجهزة لذلك.

وأكّد السفير اللبناني في العاصمة البريطانية لندن رامي مرتضى أنّ التحضيرات باتت شبه مكتملة، لاجراء العملية الانتخابية، المقررة الأحد آملا أن تكون نسبة المشاركة في عملية الاقتراع عالية.

المصدر: قناة المنار