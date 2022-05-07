العدو الاسرائيلي يواصل سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة

يواصل العدو الاسرائيلي سياسته بهدم ممتلكات الفلسطينيين بالاراضي المحتلة، وذلك من باب التضييق عليهم بدون وجه حق.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت السبت بهدم أكواخ للدواجن والأغنام، في قرية تواني شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال أخطرت بهدم بركس للدواجن يبلغ مساحته 70 مترا مربعا، يعود للمواطن سليمان العدرة، وهو منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا”، وأضاف العمور أن “قوات الاحتلال أمهلته 96 ساعة لإخلاء البركس من الدواجن”.

المصدر: وكالة وفا