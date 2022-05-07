علماء صينيون يكشفون قابلية تربة القمر لتوليد الأوكسجين والوقود

اكتشف علماء صينيون أن التربة على القمر لديها قدرة كامنة على توليد الأوكسجين والوقود من ثاني أوكسيد الكربون.

وحسب دراسة نشرت مقتطفات منها وكالة شينخوا فقد أظهر الباحثون من جامعة نانجينغ أن عينات تربة القمر التي جلبها مسبار ” تشانغأ 5″ إلى الأرض تحتوي على مركبات نشطة تستطيع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين ووقود ما أثار آمالا بإمكانية تصميم نظام يستغل تربة القمر وأشعة الشمس وهما إثنان من الموارد الأكثر وفرة على القمر.

وأوضحت الدراسة أنه وبعد القيام بتحليل التربة القمرية على متن مسبار ” تشانغأه 5″ كشف الفريق أن العينات تحتوي على مواد غنية بالحديد والتيتانيوم حيث تستطيع أن تلعب كعامل محفز لإنتاج الأوكسجين باستخدام ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون.

المصدر: وكالات