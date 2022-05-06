هل كسرت روسيا الأحادية الدولية الاميركية؟ خلاصة استطلاع الرأي..

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول التطورات الدولية واثرها على الاحادية الاميركية عالمياً ولا سيما التطورات في اوكرانيا. وجاءت النتائج كالتالي:

هل تعتقد ان روسيا كسرت الاحادية القطبية؟

نعم (90%)

كلا (10%)

عدد المشاركين: 2963

تعتقد الغالبية العظمى من المستطلعين ان روسيا بمواجهتها سياسات الغرب واميركا لا سيما في ما يتعلق بالساحة الاوكرانية كسرت الاحادية القطبية الاميركية التي طغت على الاوضاع السياسية والامنية والعسكرية الدولية، حيث انها اتخذت قرارا كبيراً له تاثيرات عالمية عديدة في وجه التفرد الاميركي بالسياسات الدولية بما يؤسس لمرحلة تؤثر على هذا التفرد وتحدّ من اثاره على الساحة الدولية، ويجعل واشنطن تحسب حساباً في كل تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول وتهديدها الامن والسلم الدوليين.