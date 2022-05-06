إصابات بين الفلسطينيين باعتداءات العدو الاسرائيلي في بيت دجن وقريوت بالضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق الجمعة خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي في قريتي قريوت جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها بالضفة الغربية الفلسطينية.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن “عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي تشهدها القرية”.

وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

في السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع العدو الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية ان “المواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال المستوطنين الذين اقتحموا نبع قريوت”، وتابعت “أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

المصدر: وكالة وفا