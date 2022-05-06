بالصور والفيديو: سير العملية الانتخابية في مقر السفارة اللبنانية في دمشق

تتواصل عملية الاقتراع للناخبين اللبنانيين في سوريا. وحتى ما بعد ظهيرة اليوم، تجاوزت النسبة حوالي 40 بالمئة من عدد الناخبين اللبنانيين المسجّلين لدى السفارة اللبنانية في دمشق من المقيمين الذي بدأوا الاحتشاد منذ افتتاح الصناديق عند السابعة صباحاً.
الناخبون اللبنانيون وفي استصراح لموقع قناة المنار، أكدوا أنه لا بد من التغيير ومن تحسين الوضع الاقتصادي، وتوازن الوضع السياسي وإصلاح مؤسسات الدولة، مؤكدين أن ما وصل إليه لبنان ما هو إلا بأيادٍ صارت معروفة للجميع ولا بد من إيجاد أيادٍ بيضاء كبديل عنها بهدف الارتقاء بلبنان المعافى، وانتشاله من الأزمات الحالية. ووجه عدد منهم التحية للمقاومة ولسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
هذه العملية حتى ما بعد ظهر اليوم المخصص للعملية الانتخابية خارج لبنان، وتحديداً من دمشق، لم تشهد أي مشكلة، رغم تململ بعض المنتظرين لجزء من الوقت، وهذا ما أعاده القائمين على العمل عند سؤالنا إلى إعطاء كل ناخب وقته الكافي ليدلي بصوته وسط ظروف مثالية.
المصدر: موقع المنار