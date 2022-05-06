بالصور والفيديو: سير العملية الانتخابية في مقر السفارة اللبنانية في دمشق

تتواصل عملية الاقتراع للناخبين اللبنانيين في سوريا. وحتى ما بعد ظهيرة اليوم، تجاوزت النسبة حوالي 40 بالمئة من عدد الناخبين اللبنانيين المسجّلين لدى السفارة اللبنانية في دمشق من المقيمين الذي بدأوا الاحتشاد منذ افتتاح الصناديق عند السابعة صباحاً.

استنفار كامل للبعثة الديبلوماسية الممثلة للدولة اللبنانية في سورية وعلى رأسهم القائم بالأعمال من أجل تنظيم عملية الانتخابات النيابية، التي تشمل 1018 مواطن لبناني، في ثلاثة أقلام بمقر السفارة.

الناخبون اللبنانيون وفي استصراح لموقع قناة المنار، أكدوا أنه لا بد من التغيير ومن تحسين الوضع الاقتصادي، وتوازن الوضع السياسي وإصلاح مؤسسات الدولة، مؤكدين أن ما وصل إليه لبنان ما هو إلا بأيادٍ صارت معروفة للجميع ولا بد من إيجاد أيادٍ بيضاء كبديل عنها بهدف الارتقاء بلبنان المعافى، وانتشاله من الأزمات الحالية. ووجه عدد منهم التحية للمقاومة ولسماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

التعليم والعمل وغيره من حقوق المواطن اللبناني هي الحديث الأبرز لدى اللبنانيين المقيمين في سورية، اللذين سجلوا أسماءهم عبر المنصات المخصصة لدى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ويعتبرون مشاركتهم في هذه الانتخابات ما هي إلا مساهمة من كل فرد فيهم في التغيير المأمول به رفع سوية الحياة في البلاد، وهو واجب تجاه وطنهم لبنان بكل مكوناته.

هذه العملية حتى ما بعد ظهر اليوم المخصص للعملية الانتخابية خارج لبنان، وتحديداً من دمشق، لم تشهد أي مشكلة، رغم تململ بعض المنتظرين لجزء من الوقت، وهذا ما أعاده القائمين على العمل عند سؤالنا إلى إعطاء كل ناخب وقته الكافي ليدلي بصوته وسط ظروف مثالية.

ما شهدناه هناك من خلال مواكبتنا المستمرة للعملية الانتخابية، يعتبر أمراً نموذجياً حيث يتم تأمين الناخبين بالتسهيلات اللازمة من أجل إتمام العمل حتى انتهاء الوقت المقرر في العاشرة من مساء اليوم.