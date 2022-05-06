الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1873.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار.

واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية لشهر أبريل لتقييم تأثيرها على السياسة النقدية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو الرفع الأكبر منذ 22 عاماً.

يميل إقبال المستثمرين على الذهب الذي لا يدر عائداً إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 22.28 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3% إلى 951.42 دولار ونزل البلاديوم أيضاً 3% إلى 2123.95 دولار.

المصدر: رويترز