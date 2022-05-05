وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله تنعى المجاهد محمود ريا

نعت وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله تنعى الاعلامي المجاهد محمود ريا.

وهذا نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

بمزيد من التسليم بقضاء الله والرضا بمشيئته تنعى وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله مجاهدًا ساهم في تأسيس الإعلام المقاوم في لبنان الأخ الأستاذ الحاج محمود حسن ريا (أبو علي)، والذي انتسب إلى مسيرة حزب الله والمقاومة الإسلامية منذ البدايات، وعمل على الجبهة الإعلامية محررًا ومعدًّا للبرامج في إذاعة المستضعفين، إذاعة النور، تلفزيون المنار، ومديرًا للتحرير في جريدة العهد/ الانتقاد، ومديرًا لقسم الرصد والتحرير في العلاقات الإعلامية في حزب الله.

كما كان الراحل أحد المجاهدين الأوائل على الجبهة الإلكترونية والمؤسسين لموقع المقاومة الإسلامية في لبنان، والناشط على الجبهة الافتراضية ومواقع إخبارية كثيرة أسّسها أو ساهم في تأسيسها منها: موقع “إنباء” وموقع “الصين بعيون عربية” وغيرهما، وكان باحثًا في الشأن الصيني، وكاتبًا في العديد من المؤسسات الصحفية في الشؤون المحلية والدولية وعضوًا في أسرة تحرير موقع العهد الإخباري.

إننا في وحدة الإعلام الإلكتروني اذ نتقدم من قيادة حزب الله ومؤسساته الإعلامية كافة ومن أسرة الأخ المجاهد العزيزة بالعزاء، نعاهد أخانا الراحل على المضي في هذا الدرب إعلاءً لصوت المقاومة ودفاعًا عنها.

المصدر: بريد الموقع