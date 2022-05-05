روما: الحرب بأوكرانيا ستعيد النظر في النظام الدولي بالكامل

رأت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني أن الحرب في أوكرانيا ستعيد النظر في النظام الدولي بالكامل، وسيعتمد دور أوروبا بالتأكيد على قدرتها على تحديد دفاع مشترك.

وقالت سيريني، خلال ندوة عن آفاق الدفاع الأوروبي المشترك، إنه “لإحداث أرضية مشتركة للسياسة الخارجية الأوروبية هناك طريقة واحدة فقط: تجاوز قاعدة الإجماع في المجلس الأوروبي”، معتبرة أن “تعزيز السلام ومنع النزاعات هما أسس الرؤية الإستراتيجية الأوروبية ومهمان أيضا لتوجيه أوروبا جيوسياسيا”.

وأضافت: “بعد هذه الحرب سيكون هناك الكثير من الاهتمام بالشرق (الأوروبي)، لكننا نحتاج بشكل استثنائي إلى ألا يتم خفض الاهتمام بالجنوب تجاه البحر الأبيض المتوسط”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق إن العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تساهم في عملية تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد الذي يقوم به الغرب، متهما الولايات المتحدة والناتو بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا في أوكرانيا لفترة طويلة.

المصدر: وكالات