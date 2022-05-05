الزهار: المقاومة يمكن أن تستخدم أعلى الدرجات لإيقاف جرائم العدو الاسرائيلي بحق الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن “المقاومة يمكن أن تستخدم أعلى الدرجات لإيقاف الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك”.

وقال الزهار الخميس إن “الصورة في الأقصى واضحة وهي محاولة لإثبات الوجود فقط، وواضح أن أجهزة أمن الاحتلال ضبطت الأمر ولا تريد أن تصعِّد لأن تجربة سيف القدس واضحة وحاضرة لديهم”، وتابع أن “الاحتلال غير معني بالمطلق بأن تتكرر تجربة سيف القدس لأن نتائجها كانت مدمرة بالنسبة له”.

وأضاف الزهار ان “الضفة كلها اليوم على صفيح ساخن، وأيضاً الأرض المحتلة عام 48، وهذا الأمر يعد خطيرا على الاحتلال، فهم يريدون تدجين الشارع الفلسطيني و ما يقوم به الصهاينة اليوم هو محاولات لإثبات الوجود لا تسمن ولا تُغني من جوع، بل ولا تثبت لهم أي حقوق”.

المصدر: فلسطين اليوم