غوتيريش يسعى لإعادة منتجات روسيا وأوكرانيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يسعى للتوسط في محادثات لإعادة منتجات روسيا وأوكرانيا من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

وقال غوتيريش أثناء لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري في العاصمة أبوجا: “ليس هناك حل حقيقي لمشكلة الأمن الغذائي العالمي بدون إعادة الإنتاج الزراعي الأوكراني وإنتاج روسيا وبيلاروس من الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية رغم الحرب”.

وأضاف “أنا مصمم على بذل قصارى جهدي لتيسير حوار يمكن أن يساعد في تحقيق هذه الأهداف”.

وأشار غوتيريش إلى أن الحرب أدت إلى “أزمة ثلاثية الأبعاد تدمّر الأنظمة العالمية في مجالات الطاقة والغذاء والمال في البلدان النامية”.

وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على موسكو، إلى اضطرابات في إمدادات القمح ومواد غذائية أخرى تنتجها روسيا وأوكرانيا ودفع أسعار الوقود للارتفاع، ما فاقم التضخم ولا سيما في الدول النامية.

وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح والذرة واللفت الزيتي (سلجم) وزيت عباد الشمس، كما أن روسيا هي أكبر مصدّر في العالم للسماد الزراعي والغاز.

وكان صندوق النقد الدولي قال في أبريل إن الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وجهت الأزمة ضربة قوية للبلدان المنخفضة الدخل.

كما حذّر الصندوق من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الذي فاقمه النزاع في أوكرانيا قد يؤدّي إلى “اضطرابات اجتماعية” في إفريقيا.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في أبريل إن أسعار المواد الغذائية التي ترصدها ارتفعت بنسبة 12.6 بالمئة بين فبراير ومارس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أطلق المؤشر العام 1990، وقد سُجل الرقم القياسي السابق العام 2011.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية