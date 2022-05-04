وزير الطاقة السلوفاكي: حظر النفط الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي

قال وزير الطاقة السلوفاكي، كارول غاليك، إن حظر واردات النفط الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي.

كما أعرب غاليك في تصريحات لموقع Politico عن قلقه من أن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا، سيضر بإمدادات الطاقة في سلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك وأوكرانيا، مؤكدا أن هذا “سيضر باقتصادنا الأوروبي”.

وفي وقت سابق، أقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، بأن فرض حظر على واردات النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتناقش دول الاتحاد الأوروبي حاليا خطة المفوضية بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمن حظر واردات النفط الخام خلال ستة أشهر، وحظر واردات منتجات النفط بحلول نهاية العام. وقد أعربت هنغاريا بالفعل عن تحفظات على الخطة التي تحتاج إلى اتفاق بالإجماع لتطبيقها عمليا.

وعلق وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو، في وقت سابق على خطط الاتحاد الأوروبي لفرض الحظر قائلا إن “الحكومة الهنغارية لا تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن هذا سوف يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه لأمن الطاقة في البلاد”.

المصدر: روسيا اليوم