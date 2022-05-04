هنغاريا تعلن معارضتها للقرار الأوروبي بحظر النفط الروسي بصيغته الحالية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 17:34

هنغاريا تعلن معارضتها للقرار الأوروبي بحظر النفط الروسي بصيغته الحالية (وكالة يونيوز)

منذ 12 mins 4 May، 2022
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