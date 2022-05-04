الدفاع الروسية: تدمير 146 مقاتلة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 146 مقاتلة أوكرانية، و112 طائرة هيلكوبتر، بالإضافة إلى مئات المسيرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، لافتة إلى أن القوات الجوية شنت غارات استهدفت 39 منشأة عسكرية أوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء إنه “تم تدمير ما مجموعه 146 طائرة و112 طائرة هليكوبتر و697 مركبة جوية بدون طيار و287 نظام صاروخي مضاد للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.”

وأضاف أنه “تم تدمير 2793 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و319 قاذفة صواريخ متعددة، و1267 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 2598 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة”.

وأوضح أن “طيران القوات الفضائية الروسية استهدفت 39 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك موقعان للقيادة و36 منطقة لتكديس القوات والمعدات”. وأوضح أنه “قصفت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل تابعة للقوات الجوية الروسية 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا”، مضيفا “أصابت صواريخ [أونيكس] عالية الدقة في منطقة أوديسا مركزًا لوجستيًا في مطار عسكري، كانت من خلاله تصل الأسلحة الأجنبية، كما تم تدمير حظائر لمسيرات [بيرقدار] وكذلك أسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية”.

وتابع أنه “خلال الليل، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات بدون طيار أوكرانية في بلدات: بيريزوفكا في منطقة أوديسا، بورشيفا وتشرنيشينا في منطقة خاركوف، بارفينوك في منطقة خيرسون وميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات.

المصدر: سبوتنيك