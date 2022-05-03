وزير الخارجية يهنئ نظراءه في البلدان الاسلامية بحلول عيد الفطر السعيد

بعث وزير الخارجية “حسين امير عبداللهيان” رسائل تهنئة على حدة الى نظرائه لدى الدول الاسلامية؛ مهنئا فيها بحلول عيد الفطر السعيد.

واعتبر “امير عبداللهيان”، ان اقامة مراسم عيد الفطر والاحتفال سنويا بالقيم الانسانية والشكر على نعم الباري تعالى بعد مرور شهر كامل من الصيام والعبادة، انه تجسيد لأواصر المودة والاخوة وتضامن المسلمين فيما بينهم لتحقيق مبادئ الدين الاسلامي المبين.

واشار وزير الخارجية، الى الدور المؤثر للتقارب والتنسيق بين قادة العالم الاسلامي في التقريب بين المسلمين والمضي باهداف المجتمعات الاسلامية نحو الامام.

المصدر: وكالة ارنا