عبدالسلام: انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء

أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن “الشهر الأول من الهدنة الإنسانية انتهى دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء”. وقال عبدالسلام في تغريدة له، اليوم الاثنين، “انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه”.

وأشار إلى “استمرار دول العدوان عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروق العسكرية، حيث شن طيران العدوان التجسسي صباح اليوم غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مارب”.

وكان رئيس الوفد الوطني حمّل في 26 الشهر الماضي “دول العدوان كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة”، مطالباً “الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها وفقا للاتفاق”.

تجدر الإشارة إلى أن “اتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية المعلن في الـ 2 من نيسان/أبريل الماضي، ينص على تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء خلال شهري الهدنة.

المصدر: المنار