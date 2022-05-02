الدفاع الروسية: إسقاط 10مسيرات أوكرانية وصاروخي توشكا وتدمير 38 منشأة عسكرية بصواريخ عالية الدقة

أعلنت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة “ميغ 29” و10 مسيرات أوكرانية وصاروخين من طراز “توشكا يو”وتم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية ومعاقل ومستودعات ذخيرة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ86:

– تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: مراكز قيادة، ومعاقل عسكريا، ومناطق تمركز المسلحين، وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

– أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم إسقاط صاروخين من طراز “توشكا يو” بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك، وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “ميغ 29” بالقرب من سلافيانسك.

– دمرت وحدات المدفعية مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين.

– تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “Osa AKM” وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة أرخانغيلوفكا.

-استهدفت المقاتلات الحربية 27 معقلا لتجمع المسلحين والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرية تشيرفونوي، منطقة زابوروجي.

– إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم إسقاط 146 طائرة، و 112 مروحية، و683 مسيرات، و281 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و2756 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و316 قاذفة صواريخ متعددة ، و1234 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2563 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيا اليوم