ميقاتي هنأ بحلول الفطر وأدى صلاة العيد في مسجد محمد الامين

هنأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللبنانيين بحلول عيد الفطر، وقال عبر “تويتر”: “أتمنى لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وكلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته باسرع وقت بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، ولا خيار سوى هذا النهج. كل عام وانتم بخير”.

وكان ميقاتي ادى صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الاثنين، في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت.

وتوجه صباحا إلى دارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، واصطحبه لاداء صلاة العيد، بمشاركة حشد من رجال الدين والشخصيات السياسية ومصلين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام