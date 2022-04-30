السنوار : علينا أن نتجهز لمعركة كبيرة إذا لم يتوقف العدو الصهيوني عن انتهاكاته للمسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 19:04

السنوار : علينا أن نتجهز لمعركة كبيرة إذا لم يتوقف العدو الصهيوني عن انتهاكاته للمسجد الأقصى

منذ 1 ساعة 30 April، 2022
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