رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: خطة الاحتلال التي رسمتها استخباراته لقطع رأس المقاومة في غزة ذهبت هباء منثوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 19:04

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: خطة الاحتلال التي رسمتها استخباراته لقطع رأس المقاومة في غزة ذهبت هباء منثوراً

منذ 1 ساعة 30 April، 2022
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