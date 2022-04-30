رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: خطة الاحتلال التي رسمتها استخباراته لقطع رأس المقاومة في غزة ذهبت هباء منثوراً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2022 - 19:04
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حزب الله يشيد بالعملية البطولية في مستعمرة ارئيل التي تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه
حزب الله: عملية ارئيل وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لمحاولات التوغل الصهيوني تثبت يقظة الشعب الفلسطيني
حزب الله: العمليات البطولية تثبت استعداد الفلسطينيين لمواجهة الاحتلال ومواصلته الطريق حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل
فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك عملية سلفيت وتؤكد أنّها ردٌ متوقّع على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمقدسات
كتائب شهداء الأقصى تعلن مسؤوليتها عن العملية النوعية في "أريئيل" وتعاهد الفلسطينيين على المضي قدماً في طريق الشهادة
الناطق العسكري باسم سرايا القدس: ملايين الأحرار الذين لبوا نداء القدس بعث بالأمل بالتحرير ودحر الكيان الصهيوني
أبو حمزة: المقاومة تقف اليوم على أرضية صلبة وتقاتل العدو الصهيوني في غزة وجنين والقدس وكل المدن المحتلة
مصادر فلسطينية: إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية عقب جنازة الشهيد يحيى عدوان
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية
أهالي الجولان السوري المحتل يعتصمون رفضاً لإقامة الاحتلال الإسرائيلي توربينات هوائية على آلاف الدونمات من أراضيهم
وزارة الداخلية البحرينية تستدعي عشرات المواطنين من المنامة ومناطق اخرى للتحقيق بعد مشاركتهم بفعاليات يوم القدس العالمي
أفغانستان: ارتقاء أكثر من 50 شهيداً في التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة كابول بعد صلاة الجمعة
حزب الله يدين بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المصلين في أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابول
حزب الله: استمرار هذه العمليات الإرهابية وتوسعها يوجب على علماء الأمة والحكومات المعنية مواجهة الفكر الضال وتنظيماته
رئيس مجلس النواب نبيه بري يحيي فلسطين وشعبها في يوم القدس العالمي ويثني على سواعد المقاومين وجباههم التي تعانق السماء
رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين
النائب محمد رعد: الوفاء للمقاومة تقدمت باقتراح قانون معجل يتضمن مادة تحمي أموال المودعين يمنع اي جهة من التفريط بالحقوق
لبنان: رياح جافة ومغبرة تضرب لبنان تصل الى حدود 75 كلم في الساعة مصدرها شمالي أفريقيا
الخارجية الروسية: واشنطن تتجاهل طلباتنا بتقديم معلومات عن النشاط البيولوجي العسكري خارج حدود الولايات المتحدة
الخارجية الروسية: التهديدات البيولوجية عابرة للحدود وهذا يخلق مخاطر أمنية كبيرة لروسيا والمناطق المجاورة
الدفاع الأوكرانية: روسيا تواصل عمليات التعبئة لقواتها لشن هجمات جديدة
الرئيس الفرنسي: دعمنا العسكري والإنساني لأوكرانيا متواصل وسنرسل أكثر من 615 طنا من المساعدات الإنسانية
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله: استمرار هذه العمليات الإرهابية وتوسعها يوجب على علماء الأمة والحكومات المعنية مواجهة الفكر الضال وتنظيماته
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي: الامام السيد علي الخامنئي يحمل راية الدفاع عن فلسطين ومقارعة الاستكبار
اللواء سلامي: في القريب العاجل سنشهد ازاحة الكيان الصهيوني من الخريطة العالمية
قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني يكشف عن عملية لطائرتين مسيرتين فوق كيان العدو قبل أشهر
إعلام العدو: مقتل حارس أمن مستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة الغربية برصاص مسلحين فلسطينيين
مسيرات كبرى في اليمن بمناسبة يوم القدس العالمي في 14 محافظة موزعة على 60 ساحة
إسماعيل هنية لليمنيين: تؤكدون أن القدس في قلب صنعاء وأن اليمن كان وما زال مصدر العروبة وعاشقًا للقدس ولفلسطين
خالد البطش لليمنيين: صواريخنا وراجماتنا وسياستنا تتقاطع من أجل تحرير فلسطين ونحن وإياكم على موعد مع النصر
المجلس الأعلى الاسلامي العراقي: الاحتفال بيوم القدس هذا العام له دلالات خاصة في ظل القمع غير المسبوق بحق الفلسطينيين
جمعية الوفاق البحرينية: العالم اليوم أصبح أكثر إيماناً واعتقاداً بقضية فلسطين والأقصى والقدس
مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في تفجير إرهابي استهدف مسجد "خليفة صاحب" غربي العاصمة الافغانية كابول
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: خطة الاحتلال التي رسمتها استخباراته لقطع رأس المقاومة في غزة ذهبت هباء منثوراً
منذ 1 ساعة
30 April، 2022
يحيى السنوار
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