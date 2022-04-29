وسائل اعلام بولندية : وارسو نقلت أكثر من 200 دبابة من طراز “تي-72” إلى أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2022 - 16:34

وسائل اعلام بولندية : وارسو نقلت أكثر من 200 دبابة من طراز “تي-72” إلى أوكرانيا

منذ 21 mins 29 April، 2022
أخبار موقع المنار

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