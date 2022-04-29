مساع روسية ومن الدولة السورية لفك حصار قوات قسد عن مدينة الحسكة

أكد محافظ الحسكة السورية، غسان خليل، أن الحصار المفروض على مدينتي الحسكة والقامشلي سيُفك خلال الساعات القليلة القادمة، بعد نجاح المساعي الروسية والحكومة السورية. ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن خليل أن الأوضاع في المدينتين “ستعود إلى حالتها الطبيعية بعد نجاح المساعي الروسية والسورية الحكومية في إنهاء الإشكالات المستمرة منذ 20 يوما”.

وأوضح خليل أن اجتماعات واتصالات “إيجابية” جرت خلال الساعات الماضية بين ممثلين عن الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) برعاية روسية في مدينة حلب ومدينة القامشلي أفضت لفك الحصار عن المدينتين وبانتظار التطبيق خلال الساعات القادمة.

وكانت الوكالة نقلت عن مصادر محلية في محافظة الحسكة شرقي منتصف الشهر الجاري، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا، ازدادت سوءا مع دخول حصار “قسد” منذ بدية شهر أبريل، مع منع دخول مستلزمات المعيشة للأهالي من مواد غذائية وخبز ومحروقات مع استمرار توقف المخابز العامة والأفران الخاصة.

وتابعت المصادر أن المدينتين شهدتا فقدان العديد من المواد في الأسواق إضافة إلى منع دخول الأدوية الخاصة بعمل المراكز الصحية والصيدليات، كما منعت “قسد” دخول مادة الطحين المخصصة للمخابز العامة والأفران الخاصة في أحياء وسط مدينة الحسكة والقامشلي.

المصدر: موقع روسيا اليوم