سفراء سوريا وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني

أكد سفراء سورية والعراق وفلسطين وإيران في روسيا اليوم أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله الطويل من أجل أحقاق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال رياض حداد سفير سورية في روسيا في مؤتمر صحفي جمع السفراء في موسكو بمناسبة يوم القدس العالمي “إن هذا اليوم الذي يرتبط بوجدان كل عربي ومسلم وإنسان يقف مع الخير والعدل يمثل تذكيراً بالقضية المركزية التي وضعناها بوصلة لنا لنثق أننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ ونضبط عقارب ساعاتنا على خفقات قلوب المقاومين الشرفاء الذين يناضلون دوماً في سبيل استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم والدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وأضاف السفير حداد “إن يوم القدس في هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية على المستويين الفلسطيني والدولي حيث تتصاعد اعتداءات الاحتلال الصهيوني على مقدسات الشعب الفلسطيني ويمارس بحق الفلسطينيين العزل أبشع أنواع القمع والتعذيب والعدوان ضارباً كعادته عرض الحائط بكافة القيم الأخلاقية والقوانين الدولية مستنداً إلى دعم غير محدود من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية بينما تدعم الإرهاب أينما وجد في العالم وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني منوها في المقابل بالمقاومة الصامدة في وجه هذا الاحتلال ومن يدعمه.

وأشار حداد إلى أن عالمنا اليوم يمر بتغييرات بنيوية مهمة على المستوى الدولي نتيجة للقرار الشجاع الذي اتخذته روسيا الاتحادية في الدفاع عن شعب دونباس المظلوم والذي قاوم لسنوات إرهابا لا يختلف في أساليبه عن إرهاب العدو الصهيوني أو إرهاب الجماعات المسلحة التي عاثت فساداُ في سورية لافتاً إلى أن سورية ونتيجة لكل هذه الأسباب كانت من أوائل الدول التي دعمت روسيا في عمليتها العسكرية إيماناً منها بأن هذه العملية تصب في مصلحة الأمم وتتسق في أهدافها مع أهداف الشعوب المقاومة في منطقتنا.

ومن جهته شدد سفير دولة فلسطين عبد الحفيظ نوفل على أن فلسطين كانت وستبقى القضية العربية المركزية مشيراً إلى رفض العدو الاسرائيلي لكل القرارات الدولية التي تشدد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجدد السفير العراقي في موسكو عبد الرحمن محمد الحسيني التأكيد على الموقف الثابت والمحوري للعراق تجاه القضية الفلسطينية والذي يعرب عنه دائماً في مختلف المحافل الدولية والداعي إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبه أوضح سفير إيران كاظم جلالي خلال المؤتمر أن الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين تخالف بشكل فاضح الأسس والقوانين الانسانية الدولية مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شأنه شأن كافة شعوب العالم له الحق في تقرير مصيره وله الحق في أن يحمي نفسه من جور الاحتلال وعدوانيته والهيمنة الإسرائيلية.

وفي كلمة له لفت نائب رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ روشان عباسوف إلى ما نشهده في هذه الأيام من شهر رمضان من اعتداءات إسرائيلية على أبناء فلسطين وبصورة خاصة في مدينة القدس حيث يتعرضون يومياً للتعذيب والاضطهاد في خرق فاضح للقوانين والمواثيق والأعراف الانسانية والدولية.

المصدر: وكالة سانا