مراسل المنار: رفع جلسة مجلس النواب المخصصة للنظر في طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 15:42
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كلمة لأبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بمناسبة يوم القدس العالمي
سرايا القدس تكشف عن مسيرة "جنين" التي تعمل في القوة الجوية التي يواصل مجاهدوها تعزيزها داخل قطاع غزة المحاصر
سرايا القدس: استهدفنا جيب للعدو بطائراتنا المسيرة في ال7 من أيلول عام 2019 وعادت الى قواعدها بسلام
سرايا القدس: نؤكد على المعادلة الراسخة بأن المساس بالمسجد الاقصى يعني فتح حرب مع العدو
تظاهرة حاشدة في منطقة المحرق البحرينية احياء ليوم القدس العالمي واستجابة لدعوة اية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب العمال التونسي ينتقد حضور وزير دفاع بلاده اجتماعا للناتو شارك فيه الكيان الإسرائيلي
الخارجية الايرانية: خيانة دول عربية وإسلامية لم تستطع إزاحة القضية الفلسطينية بإعتبارها القضية الاولى للعالم الاسلامي
الخارجية الايرانية: يوم القدس تحوّل بفضل أحرار العالم إلى منعطف تاريخي في مسار النضال من أجل الحرية ضد النظام الصهيوني
مراسل المنار: رفع جلسة مجلس النواب المخصصة للنظر في طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب
الجيش اللبناني والدفاع المدني يواصلان عمليات البحث عن مفقودي زورق طرابلس لليوم الخامس
مكتب وزير الداخلية اللبناني: بات بإمكان الناخبين الإطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله بمناسبة عيد العمال: تحية لعمال لبنان وعمال الشعوب المستضعفة
أحزاب اللقاء المشترك اليمني تدين بأشد العبارات مماطلة تحالف العدوان فتح مطار صنعاء وعدم التزامه ببنود الهدنة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تنقل أجهزة الطرد المركزي إلى مكان أكثر أمناً
الكرملين: إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا تهديد لأمن أوروبا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: دعوات واشنطن لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب هي مبادرة بلهاء لن تبقى دون رد
الدفاع الروسية: 75 سفينة من 17 دولة لا تزال عالقة في الموانئ الأوكرانية دون أي إمكانية لمغادرتها
نائب رئيس الإدارة المدنية والعسكرية لخيرسون: مقاطعة خيرسون لا يمكن أن تعود لسيادة كييف النازية
غوتيريش تفقّد عددا من البلدات في ضواحي كييف ضمن جولته في أوكرانيا
وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن متحدث باسم شركة الطاقة "يونيبر": سنواصل شراء الغاز الروسي وفقا للآلية التي اقترحتها موسكو
بولندا: حوالي 4.3 آلاف مهاجر حاولوا الدخول عبر الحدود من بيلاروس هذا العام
الاستخبارات العسكرية البريطانية: 20 قطعة بحرية روسية بينها غواصات تتمركز في منطقة عمليات بالبحر الأسود
البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيزور كوريا الجنوبية واليابان من 20 مايو إلى 24 مايو
الصين والنروج تتفقان على ترسيخ الأساس السياسي للتنمية المطردة والسليمة للعلاقات الثنائية
رئيسة المفوضية الأوروبية: ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لكوفيد 19
أمطار غزيرة في الفلبين تسببت بمقتل 4 أشخاص وسقوط 12 سيارة في النهر
تايوان تشهد أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة مع تسجيل أكثر من 11000 إصابة خلال ال24 ساعة الأخيرة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
شركة غازبروم الروسية: وقف إمدادات الغاز بشكل كامل لشركتي "بولغارغار" البلغارية و"جي نيج" البولندية لعدم الدفع بالروبل
بلومبيرغ: 10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سداد ثمنه بالروبل
رئيسة المفوضية الأوروبية: إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مراسل المنار: رفع جلسة مجلس النواب المخصصة للنظر في طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب
منذ 1 ساعة
28 April، 2022
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