مراسل المنار: رفع جلسة مجلس النواب المخصصة للنظر في طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2022 - 15:42

مراسل المنار: رفع جلسة مجلس النواب المخصصة للنظر في طلب القوات طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم اكتمال النصاب

منذ 1 ساعة 28 April، 2022
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