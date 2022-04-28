مقتل 8 أشخاص وإصابة 11 في اشتباكات بمصنع للأسمنت وسط المكسيك

لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرون إثر اشتباك مجموعات متنافسة من العمال في مصنع للأسمنت فجر الأربعاء بولاية هيدالغو وسط المكسيك.

وقال حاكم الولاية عمر فياض عبر “تويتر” إنه يدين بشدة العنف الذي وقع في مصنع كروز أزول التعاوني للأسمنت في بلدة تولا.

وأوضحت هيئة السلامة العامة في ولاية هيدالغو في بيان أن مكالمات الطوارئ وردت صباح الأربعاء من مصنع على بعد 95 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي.

ودمرت منشآت كما دمرت مركبات.

وحددت السلطات المتورطين بأنهم مجموعتان من الأشخاص لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الاشتباك على صلة بنزاع طويل على القيادة في المصنع الوطني.

المصدر: وكالات