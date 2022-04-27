حسن مراد: خدمات مؤسساتنا لن تتوقف بل ستتضاعف

وعد الوزير السابق حسن مراد خلال إفطار أقيم مساء الاربعاء في ديوان القصر – الخيارة في البقاع الغربي إن حالفه الحظ في الانتخابات القادمة ان خدمات المؤسسات التي كانت وما زالت موجودة، لن تتوقف بل ستتضاعف.

وقال مراد “مهما فعلنا وقدّمنا لأهلنا في البقاع الغربي وراشيا سنبقى مقصّرين”، ولفت الى ان “عائلة الغد الأفضل هي أكبر عائلة في لبنان وأن جبال البقاع أعطت الرقم الصعب”، واعدا “تحقيق أكبر قدر من الخدمات للمنطقة”.

وتابع مراد “تعلمت مبدأ الناصرية والفكر الناصري ومن مدرسة عبد الرحيم مراد أن فلسطين عاصمتها القدس”.

المصدر: مراسل الموقع