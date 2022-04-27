الدنمارك توقع اتفاقا لإرسال 300 سجين الى كوسوفو لتخفيف اكتظاظ

أعلنت الدنمارك اليوم توقيع اتفاق مع بريشتينا لإرسال 300 سجين إلى كوسوفو في مقابل 15 مليون يورو سنويا من أجل تخفيف الضغط على سجونها، في صفقة أعلن عنها في كانون الأول، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال وزير العدل الدانماركي نيك هايكروب في بيان: “وقعنا الآن اتفاقا رائدا يضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وتخفف الضغط عن حراس السجون”.

أول المحتجزين وهم أجانب حكم عليهم بالترحيل بعد قضاء مدة عقوبتهم، سيسجنون ابتداء من مطلع عام 2023 في سجن جيلان، على بعد 50 كيومترا من بريشتينا.

وأكد هايكروب أنه ” بموجب الاتفاق، ترسل الدانمارك أيضا إشارة واضحة إلى الأجانب من دول أخرى والذين حكم عليهم بالترحيل مفادها: مستقبلكم ليس في الدانمارك، وبالتالي لن تقضوا عقوبتكم فيها”.

في عام 2020، كان يفترض ترحيل زهاء 350 سجينا في نهاية فترة عقوبتهم في السجون الدانماركية.

منذ عام 2015، قفز عدد نزلاء السجون في الدانمارك بنسبة 19 في المئة ليصل إلى أكثر من 4000 شخص في بداية عام 2021، وهو ما يمثل معدل إشغال يتجاوز 100%، وفق الإحصاءات الوطنية.

وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد الحراس بنسبة 18% في المملكة الاسكندينافية التي يبلغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة، والمعروفة بسجونها المفتوحة المخصصة للسجناء الذين يقضون عقوبات تقل عن 5 سنوات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام