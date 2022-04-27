حركة حماس تزفّ الشهيد أحمد مساد وتؤكد أنَّ جنين لن تخضع لإرهاب المحتلين

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، الشهيد أحمد مساد الذي ارتقى برصاص الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل شهاب ” ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، الشهيد أحمد مساد (18 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم في مخيم جنين، ملتحقاً بقوافل الشهداء، ونشدّ على أيادي المقاومين والشباب الذين تصدّوا ببطولة لإرهاب الاحتلال واعتداءاته المتواصلة”.

وأكدت أنَّ الاقتحامات الهمجية وحملة الاعتقالات في مخيم جنين وقباطية، والاعتداء على منزل القائد الأسير جمال أبو الهيجا واعتقال نجله عاصم، لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيده إصراراً على استمرار الثورة نحو الحرية وانتزاع الحقوق الوطنية المسلوبة.

ودعت الشباب الثائر، في كلّ الميادين، وعلى امتداد المدن والقرى المحتلة، إلى مساندة جنين، والوقوف صفاً واحداً لكسر هذه الهجمة الصهيونية، ومواصلة التصدّي لها بكل قوّة وبسالة حتّى دحر الاحتلال.

المصدر: وكالة شهاب