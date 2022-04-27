بلينكن: واشنطن تحاول تعزيز موقف أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تحاول تعزيز موقف كييف في المفاوضات مع موسكو.

وقال بلينكن في تعليقه على المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ “هدفنا هو ضمان أن تتاح للأوكرانيين الفرصة لتقوية موقفهم على طاولة المفاوضات، والتي سيتم الوصول إليها في النهاية”.

وأكد بلينكن أن “الولايات المتحدة لن تعترض إذا كانت أوكرانيا مستعدة لالتزام الحياد والتخلي عن محاولات الانضمام إلى الناتو”، وقال “نحن لن نكون أوكرانيين أكثر من الأوكرانيين أنفسهم. هذه القرارات يجب أن يتخذوها بنفسهم”.

المصدر: روسيا اليوم