السيد نصرالله : القدس مسؤولية الأمة جمعاء ونحن في حزب الله نعتبر أنفسنا في خط المواجهة الأمامي إلى جانب إخوتنا الأعزاء في المقاومة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 18:06

السيد نصرالله : القدس مسؤولية الأمة جمعاء ونحن في حزب الله نعتبر أنفسنا في خط المواجهة الأمامي إلى جانب إخوتنا الأعزاء في المقاومة الفلسطينية

منذ 20 mins 26 April، 2022
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