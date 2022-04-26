كسوف جزئي للشمس أواخر الاسبوع الحالي

يشهد العالم كسوفاً جزئياً للشمس، السبت المقبل، من المتوقع أن يتم رؤيته في جنوب أميركا الجنوبية وغربها، بينما لن يتم رصده في المنطقة العربية.

ويسمى هذا الكسوف الشمسي الجزئي، ويحدث عندما يمر القمر أمام جزء من الشمس بدلاً من تغطيتها كلياً، ولذلك، يظل جزء من الشمس دائماً مرئياً أثناء الكسوف.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، الذي أوضح أن هذا الكسوف يتبعه خسوف كلي للقمر في الـ 16 من مايو/ أيار المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة “الدستور المصرية”.

وأوضح القاضي أنه بينما سيكون كسوف الشمس غير مرئي في مصر، فإن خسوف القمر يمكن رصد بعض مراحله.

وعن الأماكن التي يمكن رصد كسوف الشمس به أوضح رئيس معهد الفلك المصري إنها تشمل: جنوب وغرب أميركا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي وجزء من القارة القطبية الجنوبية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن القمر سيغطي نحو 64 في المئة من قرص الشمس عند ذروة الكسوف الجزئي.

وبحسب تقديرات خبراء الفلك فإن كسوف الشمس المقبل سيبدأ في الـ 8 و45 دقيقة و12 ثانية مساء السبت، ويستمر 3 ساعات و54 دقيقة.

وشهد عشاق الفلك أول كسوف للشمس في عام 2022، في 30 نيسان / أبريل الماضي.

وحدث الكسوف عبر أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

المصدر: الميادين