سلوفاكيا: قدمنا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 130 مليون يورو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 08:56

سلوفاكيا: قدمنا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 130 مليون يورو

منذ 33 mins 26 April، 2022
علم سلوفاكيا
أخبار دولية - سلوفاكيا

أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية أن براتيسلافا قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 130 مليون يورو، بما فيها صواريخ “إس-300” للدفاع الجوي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية، مارتينا كوفال كاكاشيكوفا، إن “سلوفاكيا حتى اليوم أرسلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 62 مليون يورو، وقدمت أيضا نظام “إس-300″ للدفاع الجوي، الذي تبلغ قيمته نحو 68 مليون يورو”.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم تعويضا لسلوفاكا عن نفقاتها العسكرية على مساعدة أوكرانيا، وأن المباحثات بهذا الشأن مستمرة.

وكان وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في استبدال نظام “إس-300” السوفيتي الصنع بأنظمة “باتريوت” الأمريكية الجديدة.

المصدر: وكالات

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