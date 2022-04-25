المندوب الروسي في مجلس الأمن: نشعر بخيبة أمل لعدم التعاون بشأن التسوية في الشرق الأوسط

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن اليوم الاثنين، إن روسيا تشعر “بخيبة أمل” لأن الزملاء في الرباعية يرفضون التعاون بشأن استئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط.

وتابع نيبينزيا: “نعيد تأكيد عزمنا على التعاون مع الشركاء في الرباعية بهدف تحسين كفاءة هذه الصيغة”. وأضاف: “نشعر بخيبة أمل لأن زملاءنا في الرباعية يرفضون مرارا وتكرارا التعاون بشأن استئناف عملية التسوية في الشرق الاوسط”.

ودعا نيبينزيا إلى “تهيئة الظروف” لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار نبينزيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل المفاوضات، قائلًا “نحن مقتنعون بضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف لخلق مناخ ملائم للمفاوضات”.

المصدر: المنار